Збільшився перелік «Доступних ліків», які можна отримати в аптеках Кіровоградщини

Днями було опубліковано оновлений Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації , повідомляє «Голос Громади».

Він містить 264 позиції лікарських засобів, 85 з яких – повністю безоплатні для пацієнтів. Це – на 8 лікарських засобів більше, ніж було раніше.

Наразі в оновленому переліку “Доступних ліків” – 264 лікарські засоби:

-200 препаратів передбачено для лікування серцево-судинних захворювань;

-48 – діабету ІІ типу;

-15 – бронхіальної астми;

-1 – для лікування ревматичних хвороб.

В програму входять ліки як українських виробників – зараз їх 60%, так і іноземних – їх 40%. Зокрема, це виробники з таких країн як Угорщина, Німеччина, Румунія, Польща, Швейцарія, Франція, Ізраїль, Індія.

У переліку – 85 лікарських засобів, які є повністю безоплатними для пацієнтів:

-62 лікарські засоби – для лікування серцево-судинних захворювань;

– 17 – для лікування діабету ІІ типу;

– 6 – для лікування бронхіальної астми.

Найдорожчий безоплатний лікарський засіб – Будесонід. Це – суспензія, яку використовують хворі на бронхіальну астму, вона коштує 584 грн. Тобто, лікарський засіб вартістю в майже 600 грн, для людини, яка має бронхіальну астму, є безоплатним. За нього заплатить держава.

61% користувачів програми – це люди старше 65 років, які потребують фінансового захисту. Завдяки безоплатним лікам вони можуть зменшити особисті витрати на лікування. Зокрема, люди віком 65+, які отримують мінімальної пенсію, щомісяця заощаджують в середньому 12% свого доходу.

На сьогодні понад 2,3 млн пацієнтів в Україні отримали ліки за програмою реімбурсації. 453 тисячі з них проживають в сільській місцевості. Кожного дня близько 1 800 людей вперше отримують “Доступні ліки”. А за останні 7 днів “Доступні ліки” вперше отримали майже 11 тис. людей.

Програма реімбурсації “Доступні ліки” дозволяє пацієнтам, які живуть з такими захворюваннями як діабет ІІ типу, серцево-судинні хвороби, бронхіальна астма, отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Рецепт на ці лікарські засоби – електронний і виписує лікар первинки, з яким у пацієнта укладена декларація.