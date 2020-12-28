На Кіровоградщині менше десятка людей захворіло на коронавірус

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 244 ПЛР-тестування, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

На 28 грудня в області 9 осіб захворіло, 50 одужало та 2 померло.

Нові випадки COVID-19 зареєстрували: шість у м. Кропивницькому, два у Кропивницькому районі та один у м. Олександрія.

Одужали від коронавірусу 9 жителів обласного центру, 11 з м. Олександрія, 3 в м.Світловодськ, 2 з м. Знам’янка та стільки ж з Бобринецького, Гайворонського та Маловисківського районів, по 1 з Вільшанського та Олександрійського районів, а також 4 з Добровеличківського району, 5 з Новоархангельського району та 8 жителів з Онуфріївського району.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 64-річного чоловіка з м. Кропивницький та 90-річну жінку з м. Світловодськ.