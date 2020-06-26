На Кіровоградщині планують капітальний ремонт дороги державного значення Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області повідомила про найближчі плани своїх робіт.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

Тож, у планах – капітальний ремонт мосту на км 58+621 автомобільної дороги державного значення Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя.

При проведенні капітального ремонту та експлуатації мосту будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні та територіальні обмеження згідно з діючими нормативними документами та галузевими будівельними нормами України ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування».

Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати на адресу: Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області, 25015, м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38. Телефон: +380522-37-83-01, факс: +380522- 37-91-12. E-mail: sadko@ukravtodor.gov.ua ; sadko@meta.ua.