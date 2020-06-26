Кількість інфікованих перевалила за тисячу, зокрема на Кіровоградщині 4 випадки COVID-19 за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 1109 нових випадків захворювання на коронавірус, зокрема у Кіровоградській області таких випадків 4.
41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1109 нових випадків. Загалом проведено 620 624 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1788 випадків;
Волинська область — 2096 випадків;
Дніпропетровська область — 1081 випадок;
Донецька область — 412 випадків;
Житомирська область — 1366 випадків;
Закарпатська область — 2547 випадків;
Запорізька область — 561 випадок;
Івано-Франківська область — 2217 випадків;
Кіровоградська область — 640 випадків;
м. Київ — 4726 випадків;
Київська область — 2419 випадків;
Львівська область — 4836 випадків;
Луганська область — 76 випадків;
Миколаївська область — 384 випадки;
Одеська область — 1529 випадків;
Полтавська область — 304 випадки;
Рівненська область — 3364 випадки;
Сумська область — 284 випадки;
Тернопільська область — 1857 випадків;
Харківська область — 1993 випадки;
Херсонська область — 190 випадків;
Хмельницька область — 724 випадки;
Чернівецька область — 4582 випадки;
Черкаська область — 627 випадків;
Чернігівська область — 514 випадків.