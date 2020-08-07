На Кіровоградщині родинам загиблих під час участі в АТО/ООС уряд встановив доплату до пенсії

Члени сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО / ООС, з 1 серпня цього року отримуватимуть державну адресну допомогу до пенсійної виплати, повідомляє “Голос Громади” на сайт Уряду.

Відповідне рішення прийняв уряд за ініціативою президента під час позачергового засідання сьогодні, 3 серпня, повідомляє Урядовий портал.

Допомогу отримуватимуть ті члени сім’ї, які втратили годувальника та розмір пенсії яких не досягає 7800 гривень.

“У випадку, якщо пенсія призначається на двох і більше членів сім’ї, адресна допомога до пенсії встановлюється в сумі, що не досягає до 6100 гривень на кожного із зазначених членів сім’ї”, – йдеться в повідомленні.

Доплати планують призначити 9 тисячам членів сімей військових, які загинули під час участі в бойових діях на Донбасі або померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, отриманих під час безпосередньої участі в АТО / ООС.

“Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, Пенсійний фонд України з 1 серпня 2020 року має забезпечити перерахунок пенсії за матеріалами пенсійних справ”, – відзначають в уряді.