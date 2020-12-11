На Кіровоградщині визначилися із заступниками голови облради

Сьогодні, 11 грудня, обирали заступників новообраному голові Кіровоградської обласної ради, повідомляє «Голос Громади».

На посаду першого заступника новообраний голова облради Сергій Шульга запропонував кандидатуру Юрія Семенюка від партії «Пропозиція», якого під час таємного голосування підтримало 43 депутати. До цього перший заступник голови обласної ради працював помічником міського голови Кропивницького.

Наступним на посаду заступника голови було запропоновано кандидатуру Вадима Волканова від партії «Опозиційна платформа – За життя». За результатами голосування обраний заступник отримав переможні 48 голосів.

Сергієм Шульгою також було запропоновано ще одного його заступника – депутата від Радикальної партії «Олега Ляшка» Дмитра Лінько. За підрахунком голосів за процедурою таємного голосування за кандидата нарахували 47 голосів.

Отже, керівний склад Кіровоградської обласної ради VIII скликання є наступним:

– голова Кіровоградської обласної адміністрації – представник політичної партії «Слуга народу» Сергій Шульга;

– перший заступник голови облради – представник від ПП «Пропозиція» Юрій Семенюк;

– та наступні заступники голови облради: Вадим Волканов – від ОПЗЖ та Дмитро Лінько – представник Радикальної партії «Олега Ляшка».