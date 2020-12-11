На Кіровоградщині знову зростає показник добових хворих COVID-19

На сьогодні кількість нових хворих мешканців Кіровоградщини складає 177 осіб, крім того, 57 одужало та 7 померло, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 827 ПЛР-тестувань і 44 ПЛР-тестування в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

вісімдесят сім у м. Кропивницькому;

дев’ять у м. Олександрія;

сім у м. Знам‘янка;

один у Благовіщенському районі;

чотири у Бобринецькому районі;

один у Голованівському районі;

один у Добровеличківському районі;

чотири у Знам‘янському районі;

п’ять у Компаніївському районі;

три у Кропивницькому районі;

вісім у Маловисківському районі;

сімнадцять у Новгородківському районі;

одинадцять у Новоархангельському районі;

один у Новомиргородському районі;

два у Новоукраїнському районі;

одинадцять в Олександрівському районі;

два в Олександрійському районі;

три у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу 30 жителів обласного центру, 3 жителів м. Олександрія та стільки ж в Долинському районі, по 1 жителю з Олександрійського, Бобринецького та Новоукраїнського районів, а також 16 жителів м. Світловодськ та 2 з Благовіщенського району.

Про летальні випадки: йдеться про 55-річну жінку та двох чоловіків 56-ти та 64-х років з Кропивницького, 67-річного чоловіка та 80-річну жінку з м. Світловодськ, 72-річного чоловіка з м. Знам’янка та жінку 55-ти років з Маловисківського району.