На Кіровоградщині знову зростає показник добових хворих COVID-19

На сьогодні кількість нових хворих мешканців Кіровоградщини складає 177 осіб, крім того, 57 одужало та 7 померло, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 827 ПЛР-тестувань і 44 ПЛР-тестування в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
вісімдесят сім у м. Кропивницькому;
дев’ять у м. Олександрія;
сім у м. Знам‘янка;
один у Благовіщенському районі;
чотири у Бобринецькому районі;
один у Голованівському районі;
один у Добровеличківському районі;
чотири у Знам‘янському районі;
п’ять у Компаніївському районі;
три у Кропивницькому районі;
вісім у Маловисківському районі;
сімнадцять у Новгородківському районі;
одинадцять у Новоархангельському районі;
один у Новомиргородському районі;
два у Новоукраїнському районі;
одинадцять в Олександрівському районі;
два в Олександрійському районі;
три у Петрівському районі.
Одужали від коронавірусу 30 жителів обласного центру, 3 жителів м. Олександрія та стільки ж в Долинському районі, по 1 жителю з Олександрійського, Бобринецького та Новоукраїнського районів, а також 16 жителів м. Світловодськ та 2 з Благовіщенського району.
Про летальні випадки: йдеться про 55-річну жінку та двох чоловіків 56-ти та 64-х років з Кропивницького, 67-річного чоловіка та 80-річну жінку з м. Світловодськ, 72-річного чоловіка з м. Знам’янка та жінку 55-ти років з Маловисківського району.