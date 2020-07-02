На Олександрійщині рятувальники дістали із ставка тіло 41-річного чоловіка

У с. Щасливе Олександрійського району, рятувальники дістали із води тіло чоловіка, повідомляє «Голос Громади».

Трапилось це вчора, 01 липня.

За даними сайту ДСНС у Кіровоградській області, о 8.30 рятувальникам повідомили про те, що у ставку знайшли тіло чоловіка, і потрібна допомога по вилученню його зі ставка.

Надзвичайники вирушили на місце події. За допомогою рятувального обладнання вони дістали потопельника з води і передали її правоохоронцям.

Як з’ясувалось, загиблий – місцевий мешканець 1979 р.н.

Причини та обставини смерті встановлюють спеціалісти.