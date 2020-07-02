В Україні підвищено прожитковий мінімум та пенсії: на що це вплине?

Новий місяць – нові зміни. Так, з 1 липня, відповідно до ст. 7 Закону про Держбюджет на 2020, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць підвищується до 2118 грн, повідомляє «Голос Громади».

Наступне підвищення прожиткового мінімуму відбудеться 1 грудня.

Разом з прожитковим мінімумом у липні зросте: