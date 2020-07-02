В Україні підвищено прожитковий мінімум та пенсії: на що це вплине?

Новий місяць – нові зміни. Так, з 1 липня, відповідно до ст. 7 Закону про Держбюджет на 2020, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць підвищується до 2118 грн, повідомляє «Голос Громади».
Наступне підвищення прожиткового мінімуму відбудеться 1 грудня.
Разом з прожитковим мінімумом у липні зросте:
- сума оплати праці, яку індексують– оплата праці індексується в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, який становитеме 2197 грн;
- мінімальний розмір пенсії за віком– пенсійні виплати тих осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі (1638 грн), збільшиться до 1712 грн;
- максимальний розмір допомоги по безробіттюне може перевищувати 4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб і складатиме з 1 липня 8788 грн.
- мінімальний гарантований розмір аліментівдля дітей до 6 років становитеме 929,50 гривень, а для дітей від 6 до 18 років – 1159,00 грн (50% прожиткового мінімуму). Мінімальний рекомендований розмір аліментів становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей віком до 6 років – 1859 грн, а від 6 до 18 років – 2318 грн;
- плата за видачу ліцензії. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тож з 1 липня вона становитиме 2197 грн.