На Олександрійщині відремонтують дороги, школи, дитячі садки у рамках проекту «Велике будівництво»

У рамках національного проекту, що спрямований на масштабну розбудову інфраструктури на принципах енергоефективності Олександрійщину чекають зміни.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської РДА.

На території Олександрійського району мають розпочатися роботи на об’єктах дорожньої інфраструктури, а саме:

– капітальний ремонт мосту на км 2+531 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121631 Головкiвка-вихід на а/д Т-12-15;

– реконструкція автомобільної дороги Т-12-05 Кропивницький-Нова Прага-Олександрія на ділянці км 48+500 – км 51+500;

– поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121630 Ясинуватка-Березiвка.

Окрім цього, у 2020 році планується розпочати капітальний ремонт Улянівської ЗОШ, у 2021 – реконструкцію навчального корпусу Червонокам’янського НВО, капітально відремонтувати Андріївський ДНЗ «Ластівка» та розпочати будівництво стадіону в с. Куколівка. Дані роботи планується виконувати за рахунок коштів державного бюджету при співфінансуванні з місцевих бюджетів.