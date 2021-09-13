На світлофорі в Олександрії автоцистерна “догнала” легковик

У вихідний день в Олександрії на перетині вулиці 6-го Грудня та Г.Сталінграда сталася аварія, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на відео свідків з мережі Інтернет.

Водій автоцистерни наздогнав “жигулі” й в`їхав легковику в багажник. ДТП сталася на світлофорі перетину вулиць Г.Сталінграду та 6-го Грудня.

Ймовірно, що кермувальник автомобіля ВАЗ загальмував перед пристроєм регулювання руху, а водій автоцистерни не встиг вчасно загальмувати. На місці працювала поліція. Інформація про постраждалих відсутня.

