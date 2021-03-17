Нові правила “по струнці”: як повинен себе вести водій при зупинці ТЗ поліцією

Днями Володимир Зеленський підписав закон №1231-IX згідно з яким, працівникам поліції надали більше прав під час зупинки автомобіля, а для водіїв встановлено нові жорсткі обов’язки, повідомляє “Голос Громади”.

А саме, внесено зміни до Закону «Про дорожній рух» (ст. 16, ст. 18) згідно з якими у випадку подання сигналу про зупинку автомобіля, водій зобов’язаний:

1. Зупинити транспортний засіб (п.п. а абз. 3 ч. 2 ст. 16);

2. Пред’явити документи на право керування (абз. 4 ч. 2 ст. 16);

3. Надати можливість поліцейському прочитати та зафіксувати інформацію з цих документів (абз. 4 ч. 2 ст. 16);

4. Тримати руки в полі зору поліцейського (п.п.б абз. 3 ч. 2 ст. 16);

5. Не виходити з транспортного засобу без дозволу поліцейського (п.п.б абз. 3 ч. 2 ст. 16);

6. Знаходитися на своєму водійському місці до вказівки поліцейського (абз. 6 ч. 1 ст. 18);

7. Вийти з транспортного засобу за вказівкою працівника поліції (абз. 7 ч. 1 ст. 18);

8. Виконувати всі законні вимоги поліцейського (абз. 3 ч. 2 ст. 16).

У разі невиконання цих вимог працівники поліції будуть застосовувати ст. 185 КУпАП. Саме ця норма дозволяє працівникам поліції складати протоколи про адміністративне правопорушення за злісну непокору законним вимогам працівника поліції.

А саме, згідно зі статтею 185 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов’язків передбачає штраф від 136 грн до 255 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців, або адміністративний арешт на строк до 15 діб“.

Отже, з введенням в дію даного закону, замість полегшення, фактично водіям встановили нові обов’язки та передбачили жорстку відповідальність за їх невиконання. Закон набирає чинності з наступного дня, після опублікування.

Таким чином, поліція отримала нові права, водії – нові жорсткі обов’язки!