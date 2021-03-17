Після тривалої хвороби зупинилось серце ексдепутата Олександрійської районної ради Геннадія Замрики

Сьогодні, 17 березня, на 55-му році життя помер відомий господарник Олександрійщини Геннадій Замрика, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію “В об`єктиві”.

Геннадій Миколайович народився і виріс в Олександрії. Декілька разів був у складі депутатського корпусу Олександрійської районної ради попередніх декількох скликань.

Останніх 8 років олександрієць боровся з онкозахворюванням, однак, хвороба виявилася сильнішою.

Прощання заплановане на 10:00 годину, завтра, 18 березня, біля будинку, де проживав Геннадій Замрика, за адресою: провул. Степовий, 4. Прощальна панахида – у храмі Феодора та Анастасії об 10:30.