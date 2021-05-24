Олександрійські депутати – проти нових правил призначення ЖК-субсидій

Депутати Олександрійської міської ради виступили проти нового порядку призначення житлових субсидій, ухваливши відповідне звернення до уряду України, повідомляє «Голос Громади».

Як відомо, з 1 травня 2021 року уряд держави запровадив суттєві зміни до чинного Порядку призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. З ініціативою про ухвалення звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування оновленого порядку на черговій сесії Олександрійської міської ради виступила фракція Політичної партії «Європейська солідарність». Текст звернення зачитав з трибуни депутат міськради, голова фракції «ЄС» Віталій Заріцький. Звернення було підтримане 28-ма голосами, 2 депутати утримались, одна депутатка (О.Богоявленська, фракція «Сила людей») висловилась негативно про запропонований проєкт і голосувати за нього відмовилась. (Текст звернення додається в кінці цієї публікації).

Чим викликана дана ініціатива «ЄС», «Голос Громади» з`ясовував безпосередньо у доповідача В.Заріцького.

Чинний уряд держави своїми змінами, які начебто спрямовані на те, аби посилити соціальну справедливість при адресності ЖК-субсидій, насправді просто вже фактично позбавив значну частину малозабезпечених громадян (а таких в Україні, як показує реальність, більшість) субсидій і цим самим унеможливив їм своєчасну сплату за ЖК-послуги. Наприклад, до мене зверталися люди, у яких пенсія 2 тисячі гривень, а в зимовий період їм за комуналку треба платити 2 з половиною тисячі. Така людина досі виживала лише за рахунок субсидії. А тепер вона не буде її отримувати лише тому, що у неї, бачте, є «друге житло» (таку умову містить новий порядок, але він чітко не визначає, що саме мається на увазі під «другим житом») – хата десь в селі кілометрів за 20-30 чи більше від міста, яка дісталася у спадок від батьків. І нікого в Міністерстві соцполітики, яке ввело це обмеження, не цікавить, що ці сільські «хороми», можливо, не надто придатні для житла і використовуються лише як дачна будівля. І навіть продати цю хатинку пенсіонеру буде проблемно, бо село, скажімо, «не перспективне» і ніхто там жити не прагне…

І це ж не єдина перепона…

Так! Дуже дивною бачиться відмова в отримання субсидії домогосподарствам (тобто родинам), які мають банківський депозитний рахунок більше певної суми. В міністерстві довго «торгувалися» між собою, якою ж має бути ця сума і то зменшували її, то знову збільшили. Але справа навіть не в сумі, яка різко розмежує субсидійованих «щасливців» і «відмовників». Промоделюємо ситуацію. Наприклад, у родині є двоє пенсіонерів, які перед виходом на пенсію зі шкіри лізли кілька років поспіль, працюючи де тільки можна, аби заробити собі хоч більш-менш гідну пенсію. Таким чином у них назбиралася певна сума на банківському рахунку, яку ці літні люди не розтринькали, оскільки попереду – старість, а значить – хвороби, на лікування яких неминуче потрібні будуть кошти. Люди просто трохи потурбувалися про своє майбутнє самі, аби не бути тягарем для власних дітей чи онуків. І от тепер чиновники з Мінсоцплітики пропонують визнати таких людей «багатіями», котрі повинні спочатку проциндрити на оплату захмарних цін комуналки всі свої багаторічні заощадження до певної граничної суми, і тільки після цього їх визнають «бідними» та призначать субсидію (можливо призначать, якщо не знайдуть ще якихось причин для відмови). Знову ж таки, цілком безглуздий, як на нашу думку, підхід до статків родин чи осіб субсидіантів: до певної депозитної суми, визначеної чиновниками «зі стелі» – ти бідний, якщо ж хоча б на гривню чи копійку ця сума більша, то ти вже багатій. Але ж в обох цих випадках майновий статок людей – фактично однаковий, та тільки перший буде платити 10-15 % від свого середньомісячного сукупного доходу, а інший, кому неминуче відмовлять у субсидії, платитиме за комуналку «на повну котушку». То яка ж це виходить «соціальна справедливість»?

Чи не призведе це до певної соціальної напруги?

На наш погляд, цілком можливо. Просто люди ще не відчули на собі цих «новацій». А от вже коли підуть масові відмови у наданні субсидій… Втім, напруга вже спостерігається через те, що всіх громадян, хто бажає отримати субсидію, міністерські чиновники зобов`язали подати заяви до управлінь соцзахисту заново! Це вже зараз викликало ажіотаж, який далі лише посилюватиметься. Правда, людей «заспокоюють», що заяви на поточний термін прийматимуться аж упродовж 5-ти місяців, тому, мовляв, не потрібно всім одразу поспішати. Але ж всі ці майже півроку родина повинна буде платити за ЖК-послуги по повному тарифу, щоб не накопичити борги, які знову ж таки, стануть потім підставою для відмови у наданні субсидії. Тому зрозумілим буде бажання людей отримати її якомога раніше, що вже зараз спричиняє черги та нервозність серед них. Негативні моменти «нового Порядку» ще можна перелічувати далі. Можна також спрогнозувати й результат від цих нововведень: люди масово кинуться забирати свої депозити з банків готівкою і триматимуть її вдома «під матрацом». А оскільки переводити гривні в «твердовалютну» готівку у «значних» сумах чиновники теж визнали «забороненим» для отримання субсидії, то люди купуватимуть валюту у спекулянтів. Цим самим міністерські чиновники спричинять «просідання» банківської системи і стимулювання тіньового валютного ринку та падіння курсу гривні. І нарешті, ще більше зросте загальна заборгованість українців за ЖК-послуги, яка вже зараз, після попередніх «закручувань субсидійних гайок» становить катастрофічну суму (на початок цього року вона сягнула в Україні 73-х мільярдів боргу!). Цікаво, чи самі чиновники хоч трохи замислилися про такі можливі економічні наслідки від свого «нового Порядку»?

Саме з цих міркувань фракція «Європейська Солідарність» і виступила зі зверненням, яке підтримала свідома більшість міської ради, до керівництва держави. Тепер сподіваємося на свідомість Мінсоцполітики і Кабінету Міністрів України.

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання

до Кабінету Міністрів України стосовно проблемних питань оновленого механізму отримання житлових субсидій

З 01 травня 2021 року Уряд запровадив по суті нову систему призначення житлових субсидій. Запроваджено нові правила, згідно з якими, призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяв про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії..

Виникають проблемні питання щодо механізму подачі документів до органів соціального захисту населення. Так, зокрема, кожна родина, яка отримує субсидію, для її переоформлення повинна повторно особисто подати документи на перепризначення субсидій: заяву, декларацію про доходи і видатки.

Особливо недоречно це виглядає на тлі жорстких карантинних заходів у країні. Створюються черги, скупчення людей, панує нервова атмосфера переоформлення субсидій в органах соціального захисту населення, місцевих органах влади.

Ще одним ударом для субсидіантів стало рішення Уряду щодо скасування діяльності та повноважень комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається. Дані комісії розглядали різні життєві ситуації претендентів на субсидії, винятки з правил та особливості кожної родини. Ліквідація комісій призведе до втрати права на отримання допомоги від держави значної кількості українців.

Метою діяльності влади повинна бути допомога громадянам у непрості часи пандемії, підвищення цін, тарифів на житлово-комунальні послуги, газ та електрику для населення.

З огляду на вищевикладене, ми, депутати Олександрійської міської ради восьмого скликання вимагаємо від Кабінету Міністрів України негайно вжити заходи, а саме:

– скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 420 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо нововведень в оформленні та призначенні субсидій;

– переоформити всім субсидіантам на новий термін належні їм субсидії в автоматичному режимі;

– відмовитися від подачі декларацій особисто субсидіантами, натомість здійснювати призначення субсидій, використовуючи бази даних органів державної влади, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, тощо;

– повернути нормативи нарахування субсидій, які діяли в опалювальні періоди 2016-2018 років;

– внести на розгляд Верховної Ради України зміни до Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік» щодо до додаткового фінансування програми субсидій.

Сподіваємося на підтримку та взаєморозуміння.

Ухвалено рішенням Олександрійської міської ради.

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО

Секретар міської ради Вікторія КОСЯК