В олександрійських бібліотеках запрацював зручний віртуальний «помічник» для читачів

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Нещодавно у  мережі бібліотек Олександрійської міської ЦБС з`явився  новий електронний сервіс для зручного задоволення читацьких інформаційних потреб, повідомляє «Голос Громади».

Це спеціальна програма під назвою  «Чат-бот @AlexLibrary_bot», яка  працює у месенджері  Telegram. Призначення такої надзвичайно корисної новації –  додатково полегшити та прискорити спілкування в мережі інтернет читачів з бібліотекарями та допомогти користувачам книгозбірень в отриманні необхідної їм інформації.

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Працівники Олександрійської централізованої міської бібліотечної системи сподіваються, що новий сервіс належним чином оцінять як юні читачі, так і люди старшого віку: це зручно, швидко, сучасно і головне – безпечно.

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