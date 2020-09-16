В олександрійських бібліотеках запрацював зручний віртуальний «помічник» для читачів

Нещодавно у мережі бібліотек Олександрійської міської ЦБС з`явився новий електронний сервіс для зручного задоволення читацьких інформаційних потреб, повідомляє «Голос Громади».

Це спеціальна програма під назвою «Чат-бот @AlexLibrary_bot», яка працює у месенджері Telegram. Призначення такої надзвичайно корисної новації – додатково полегшити та прискорити спілкування в мережі інтернет читачів з бібліотекарями та допомогти користувачам книгозбірень в отриманні необхідної їм інформації.

Працівники Олександрійської централізованої міської бібліотечної системи сподіваються, що новий сервіс належним чином оцінять як юні читачі, так і люди старшого віку: це зручно, швидко, сучасно і головне – безпечно.