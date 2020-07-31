У міського голови Олександрії з`явився ще один радник

Олександрійський міський голова Степан Цапюк призначив собі радника з питань розвитку об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, повідомляє «Голос Громади».

«Презентація» нового радника відбулася під час недавньої робочої наради з головами міських ОСББ. «Офіційним експертом» з питань розвитку ОСББ в місті став таким чином Павло Повстяний, який в Олександрії очолює управління (увага!) аж 12-х житлових будинків по вул. 6 Грудня. Ще раніше, на одному з чергових засідань виконкому міський голова С.Цапюк захоплено відзивався про такого успішного керівника, який управляє цілим «об`єднанням об`єднань».

П.Повстяний – вже третій, офіційно оголошений, радник міського голови. Нагадаємо, кілька років тому радниками мера стали Володимир Стадниченко (з питань сприяння в Олександрії АТО – ООС на сході України) та «універсальний» радник (бо його «спеціалізація» чітко не окреслювалася), депутат міськради Володимир Дожджаник.