Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

30 червня було зроблено 27 ПЛР-тестів, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 1 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 12 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 5 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, в тому числі з Петрівської громади – 2 хворий, з Онуфріївської – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 7 хворих.

Усього станом на 1 липня хворих на пневмонію – 76 осіб, в тому числі 16 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 43 дітей, з них 15 хворих на пневмонію.

У міській лікарні лікуються 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній лікарні – 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 44 хворих, в тому числі 1 дитина.