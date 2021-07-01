Протягом півроку у Міграційній службі Кіровоградщини оформлено понад 30 тисяч біометричних документів

У І півріччі цього року у підрозділах Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області оформлено понад 14 тисяч паспортів громадянина України та понад 16500 закордонних паспортів.

У порівнянні з відповідним періодом 2020 року у першому півріччі цього року попит зріс на 15 %. З початку введення карантину на Кіровоградщині з початку 2021 року відзначається щомісяця зростання кількості звернень громадян з оформлення біометричних документів.

Нагадаємо, закордонний паспорт та ID-картку можна оформити у будь-якому підрозділі, незалежно від реєстрації місця проживання, та на час дії карантину також і першу ID-картку можна отримати за місцем перебування.