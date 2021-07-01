Сьогодні в Україні відкрився ринок землі

З 1 липня в Україні набуває чинності відповідний закон і запускається ринок сільськогосподарської землі, нагадує «Голос Громади».

Відтоді можна буде вільно купувати, продавати або заповідати земельні ділянки такого типу, раніше це було неможливо через мораторій на продаж, який діяв в Україні з 1992 року. Спочатку заборона аргументувалась відсутністю інфраструктури для запровадження ринку, а згодом – необхідністю захисту селян. Але як зазначають експерти, за час дії мораторію було незаконно присвоєно близько п’яти мільйонів гектарів державних угідь і утворився тіньовий ринок обігу землі без сплати податків та соцгарантій для людей.

Українські законотворці стверджують: земельна реформа відбуватиметься поетапно. На першому етапі, з 1 липня 2021 року, землі сільськогосподарського призначення зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України. При цьому протягом перших трьох років можна буде купити не більше 100 гектарів «в одні руки». Другий етап розпочнеться 1 січня 2024 року – тоді отримають змогу купувати землю і юридичні особи, але за умови, що вони створені і зареєстровані за законодавством України, а засновниками є лише громадяни України. Тоді ж дозволять купувати до 10 тисяч гектарів.

За законом, заборонено продавати землю, яка перебуває у державній власності. Також не зможуть купувати землю іноземні компанії та громадяни, доки це питання не вирішиться на референдумі. При цьому, незалежно від рішення референдуму, іноземцям забороняється купівля земельних ділянок у 50-кілометровій зоні від держкордону України.

Не зможуть купувати українську землю і компанії, власниками яких є громадяни країни-агресора. На даний момент такою країною визнана Росія. Також заборона поширюється на компанії, якщо неможливо встановити їхнього бенефіціарного власника або якщо він зареєстрований в офшорних зонах.

Не зможуть купувати землю і банки, однак їм дозволено бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки банк має продати на торгах упродовж двох років.

Найшвидше і найлегше продати землю можна буде через онлайн-аукціони, хоча туди мало виставлятиметься землі, оскільки багато власників. Інший шлях – це похід до нотаріуса. Якщо власник землі вирішить продати землю орендарю, то вони зможуть укласти угоду за один день. Адже, за законом, орендарі отримають переважне право на купівлю землі, яку вони орендували і обробляли, -про це говорять експерти видання DW.