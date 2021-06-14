Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

11 червня було зроблено 30 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 14 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 122 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 9 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, в тому числі з Петрівської громади – 1 хворий, зі Світловодської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 113 хворих.

Усього станом на 14 червня хворих на пневмонію – 212 осіб, в тому числі 27 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 64 дітей, з них 23 хворих на пневмонію.

У міській лікарні лікуються 12 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 2 дітей.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 166 хворих, в тому числі 2 дітей.