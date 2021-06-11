Укрпошта випустила марку до © UEFA EURO 2020 ТМ

11 червня Укрпошта ввела в обіг поштову марку «© UEFA EURO 2020 ТМ». Вона приурочена до проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2020, який через пандемію COVID-19 відтермінували на рік і проводять із 11 червня по 11 липня 2021 року.

Марка буде випущена тиражем 140 тисяч примірників та номіналом F (еквівалент 17 грн).

На марці зображені основні елементи концепції візуального дизайну © UEFA EURO 2020 ТМ: міст – універсальний символ зв’язку, вболівальників та офіційний Кубок Анрі Делоне.

Дизайн поштової марки та штемпеля «Перший день» розроблено у відповідності до Brand Guidelines © UEFA EURO 2020 ТМ.

Спецпогашення марки штемпелем «Перший день» проходитиме 11 червня у головпоштамті Києва.

Придбати поштову марку «© UEFA EURO 2020 ТМ» можна буде онлайн http://pm.ukrposhta.ua/nishop. php або у відділеннях Укрпошти.

Раніше Укрпошта ввела в обіг 29 поштових марок та блоків на футбольну тематику. Зокрема, вони були присвячені українському футболу, ювілеям FIFA, UEFA, Чемпіонату світу FIFA World CUP 2006, © UEFA EURO 2012 ТМ проведенню UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

У 2020 році чемпіонат Європи УЄФА відсвяткував своє 60-річчя, і на честь цієї дати було вирішено провести турнір в 11 містах 11 європейських країн. Лондонський стадіон “Уемблі” має честь приймати півфінали та фінал © UEFA EURO 2020 ТМ 11 липня 2021 року.