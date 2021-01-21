Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

20 січня було зроблено 17 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19.

Станом на 21 січня в місті лікуються 32 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 9 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Олександрійського району 1 хворих, зі Світловодського р-ну – 2;

– на амбулаторному лікуванні знаходиться 23 хворих.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 25 дітей, в тому числі 1 хворий на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 46 хворих з пневмоніями, на апаратах ШВЛ – 2.

Під наглядом сімейних лікарів лікуються 295 хворих з пневмоніями.

У районній міській лікарні за останню добу зроблено 9 ПЛР-тестів та 10 ІФА. Виявлено двох жителів району, хворих на коронавірус.

Загальна кількість хворих на пневмонію – 64 чоловіка: на стаціонарному лікуванні знаходиться 16 пацієнтів, кисневої терапії потребує 5 людей, дистанційно під наглядом спеціалістів перебуває 48 осіб. Наразі серед хворих на пневмонію – 7 олександрійців.