В Олександрії проведуть позачергову сесію з обговорення тарифного питання

Незабаром в Олександрії планується проведення позачергової сесії, на якій розглянуть питання, що турбує всіх мешканців міста – тарифне питання. Повідомляє «Голос Громади».

Текст звернення буде направлено до Президента України, Кабміну, Верховної ради й Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пресслужбою Олександрійської міської ради. У документі висловлені вимоги щодо зменшення нових завищених тарифів, які непосильні для олександрійської громади.

