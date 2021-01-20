В Олександрії проведуть позачергову сесію з обговорення тарифного питання

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Незабаром в Олександрії планується проведення позачергової сесії, на якій розглянуть питання, що турбує всіх мешканців міста – тарифне питання. Повідомляє «Голос Громади».

Текст звернення буде направлено до Президента України, Кабміну, Верховної ради й Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пресслужбою Олександрійської міської ради. У документі висловлені вимоги щодо зменшення нових завищених тарифів, які непосильні для олександрійської громади.

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