Дистанційне навчання та самоізоляція: на Кіровоградщині ще два педагоги мають позитивний тест на COVID-19

На Кіровоградщині на карантин відправили ще один навчальний заклад, про це на своїй сторінці в телеграм повідомив голова Кіровоградської ОДА, інформує «Голос Громади».

Мова йде про гімназію №9 у м. Кропивницьку, в якій 148 учнів навчатимуться дистанційно, а 5 працівників закладу відправили на самоізоляцію через виявлений коронавірус у викладача.

Зокрема, ще в одного педагога – працівника 17-ї школи в обласному центрі, підтвердили захворювання, однак, через відсутність останнім часу в стінах школи, він не несе загрози учням та викладачам. Двоє людей, що контактували з ним зараз знаходяться на самоізоляції.