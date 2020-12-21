Працівники уранових шахт Кіровоградщини знову вийдуть на протест

Гірники Кіровоградщини готові до нових протестів, якщо влада не виконає їхні вимоги. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт CBN.

Шахтарів турбує подальша доля підприємства «СхідГЗК». Влада обіцяла розрахуватися по зарплаті за листопад, зокрема, працівники розраховують отримати аванс за грудень.

Брак коштів може призвести до банкрутства й надалі до знищення єдиного в країні підприємства з видобутку уранової руди, виготовлення уранового оксиду концентрату.

За декілька років вимоги працівників не змінилися та не були вирішені владою. Гірників хвилює подальша доля держпідприємства приєднання ДП «Схід ГЗК» до «НАЕК “Енергоатом”».