Під міською радою олександрійська громада протестує проти нових житлово-комунальних тарифів (НАЖИВО)

Наразі, під стінами адмінбудівлі Олександрійської міської ради зібрався натовп небайдужих мешканців міста, повідомляє “Голос Громади”.

Олександрійці вимагають зменшення нових комунальних тарифів, які встановили по всій країні з 1 січня нового року.

Завищені тарифи на електроенергію та газ зросли вдвічі, що обурило всіх українців. Тож, сьогодні олександрійці прийшли до міськради під час проведення зібрання виконавчого комітету й протестують проти цін на комуналку, які є непідйомними для більшості мешканців міста. Громада вимагає термінове проведення позачергової сесії та врегулювання тарифів.

В свою чергу, міський голова Сергій Кузьменко дав наступну відповідь представникам громади: “Обов’язково на найближчій сесії ми будемо звертатись до органів державної влади, які відповідають за тарифи в Україні, аби вони врахували інтереси населення”.