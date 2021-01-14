До місцевого бюджету надійшли кошти на виплату державних допомог, пільг та субсидій олександрійцям

Днями, Олександрія отримала кошти субвенції у сумі 10, 2 млн грн на виплату першого траншу державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, різних видів компенсаційних виплат. Уже 15 січня 5 тисяч одержувачів державних допомог отримають ці кошти на свої банківські рахунки.

Про це йдеться на сайті Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

Також вчора надійшли і кошти субвенції на виплату пільг і субсидій у сумі 12 млн грн, які також вже в п’ятницю, 15 січня, будуть на банківських рахунках отримувачів.

Затримка у виплаті коштів пов’язана з початком бюджетного року. Надалі кошти будуть надходити без затримки.