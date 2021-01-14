Директор сільськогосподарського ТОВ заволодів бюджетними коштами та «кинув» Компаніївську селищну раду

Працівниками Кіровоградської обласної прокуратури було повідомлено про підозру заволодіння бюджетних коштів керівнику товариства. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської обласної прокуратури.

За даними слідства, між Компаніївською селищною радою та товариством був укладений договір про придбання селищною радою у даного ТОВ сільськогосподарської машини для розкидання піску. Селищна рада, виконала умови договору та перерахувала на рахунок товариства 165 тис. грн бюджетних коштів на придбання спецтехніки. Натомість, директор товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, сільськогосподарську машину селищу не поставив, спричинивши державі збитків на вказану суму.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.