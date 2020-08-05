Поліцейські офіцери громади Кірвоградщини удосконалювали свої знання та практичні навички 

Днями, поліцейські офіцери громади Кірвоградщини пройшли додаткові навчання, повідомляє «Голос Громади» на сайт «ГУНП у Кірвоградській області».

Насамперед, присутні обговорили результати роботи поліцейських, що обслуговують об’єднані територіальні громади. Нарада відбулася під головуванням заступника керівника поліції області Олексія Ніколаєва та за участі представників управління превентивної діяльності.

Після наради представник управління патрульної поліції області провів для поліцейських практичне заняття щодо оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Під час теоретичних занять присутні розглянули напрямки протидії та запобіганню домашньому насильству, зокрема порядок винесення термінових заборонних приписів та складання адміністративних матеріалів за фактами порушень.

Також приділили увагу питанням вжиття профілактичних заходів із батьками чи законними представниками дитини з метою попередження втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність та проведення індивідуально-профілактичної роботи з дітьми.

За словами заступника керівника обласного главку Олексія Ніколаєва, під час навчань поліцейські офіцери громади вдосконалили свої знання та практичні навички за основними напрямками діяльності. Це сприятиме більш якісному та професійному виконанню ними своїх обов’язків із підтримання порядку та взаємодії з громадою на ввіреній території.