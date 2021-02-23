Помер керівник Олександрійської оптової бази Аркадій Дяденюк

Сьогодні, 23 лютого, на 65-му році життя у кардіоцентрі міста Кропивницького помер директор КП «Олександрійська оптова база» Дяденюк Аркадій Миколайович.

На посаді директора оптової бази Аркадій Миколайович працював впродовж останніх 10 років.

Аркадій Дяденюк неодноразово нагороджувався до Дня працівників торгівлі, займав активну громадянську позицію, зокрема брав участь у волонтерському русі при відправці допомоги нашим військовим у зону АТО/ООС, а також організовував надання допомоги малозабезпеченим сім’ям під час карантину.

Інформація про день і час поховання Аркадія Дяденюка буде повідомлена додатково.