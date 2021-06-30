Президент запропонував ескіз Великого герба України

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, яким пропонується затвердити Великим гербом ескіз, розроблений у 2009 році (фото).
Ще у 2009 році багато хто не погодилися з цим ескізом, через те, що на ньому герб тільки одного українського міста – Львова. Чи підтримають зараз цей ескіз – поки невідомо.
Де можна використовувати Великий герб Законопроект визначає, де будуть використовувати символ.
Він буде обов’язково відтворюватися на:
офіційних символах президента України;
великій державній печатці України;
печатках президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду;
фасаді будівлі резиденції президента України в Києві;
фасадах будівель ВР, Кабміну, КСУ і Верховного Суду;
залі засідань ВР;
грошових знаках України за рішенням Нацбанку.
Випадки, коли не можна використовувати Великий герб України
Великий герб не можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки.
Також забороняється відтворювати зображення цього символу:
в символіці політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, юридичних і фізичних осіб;
в рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;
в перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього;
з розміщенням на ньому написів або зображень незалежно від способів їх нанесення і змісту.