Президент запропонував ескіз Великого герба України

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, яким пропонується затвердити Великим гербом ескіз, розроблений у 2009 році (фото).

Ще у 2009 році багато хто не погодилися з цим ескізом, через те, що на ньому герб тільки одного українського міста – Львова. Чи підтримають зараз цей ескіз – поки невідомо.

Де можна використовувати Великий герб Законопроект визначає, де будуть використовувати символ.

Він буде обов’язково відтворюватися на:

офіційних символах президента України;

великій державній печатці України;

печатках президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду;

фасаді будівлі резиденції президента України в Києві;

фасадах будівель ВР, Кабміну, КСУ і Верховного Суду;

залі засідань ВР;

грошових знаках України за рішенням Нацбанку.

Випадки, коли не можна використовувати Великий герб України

Великий герб не можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки.

Також забороняється відтворювати зображення цього символу:

в символіці політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, юридичних і фізичних осіб;

в рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

в перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього;

з розміщенням на ньому написів або зображень незалежно від способів їх нанесення і змісту.