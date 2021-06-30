Від сьогодні змінено правила продажу валюти громадянам — НБУ

Національний банк України інформує, що продовжує крокувати у напрямку валютної лібералізації. Так, з 30 червня уповноважені установи матимуть змогу продавати готівкову іноземну валюту фізичним особам за безготівкові кошти в гривні через платіжні пристрої з використанням електронного платіжного засобу фізособи, яка здійснює таку операцію. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Ліга.

Також уповноваженим установам буде дозволено здійснювати купівлю та продаж готівкової іноземної валюти фізособам за безготівкові кошти у гривні у касах уповноважених установ, їх відокремлених підрозділів, пунктах обміну іноземної валюти.

Банки зможуть здійснювати операції з купівлі та продажу банківських металів із фізичною поставкою за безготівкові кошти у гривні фізособам, а також банківських металів у вигляді монет на аналогічних умовах – юридичним особам.

Розширено можливості громадян з інвестування за кордон – фізособа-резидент зможе проводити відповідні операції за участі резидента-торговця цінними паперами.

Зміни передбачають, що для здійснення інвестиції в іноземні фінансові інструменти торговець діятиме як брокер (за рахунок такої фізособи). Так, кошти в іноземній валюті переказуватимуться з поточного рахунку громадянина в банку на поточний рахунок торговця, відкритий в цьому ж банку, з подальшим їх переказом за кордон або на поточні рахунки нерезидентів, відкриті в Україні.

Уточнено перелік виключень з річного е-ліміту для низки валютних операцій юросіб та фізосіб-підприємців. Зокрема, до них було віднесено операції з відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту гаранту, який виконав забезпечене гарантією чи порукою зобов’язання резидента боржника перед резидентом-кредитором.

Знято обмеження строку на коригування помилкової інформації у повідомленні про договір, що було надано банком до АІС НБУ “Кредитні договори з нерезидентами”.

Відповідні кроки затверджені постановою Правління НБУ від 29.06.2021 р. № 62 та набувають чинності з 30 червня 2021 року.