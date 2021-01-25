Проблемні питання обговорили голови олександрійських ОСББ на спільній нараді з міською владою, яка відбулася минулої п’ятниці, 22 січня, повідомляє «Голос Громади».

Зустріч, проведена першим заступником міського голови Юрієм Гугленком, була зініційована депутатом Олександрійської міської ради Віталієм Заріцьким. У ній, за присутності представників місцевих ЗМІ, взяли участь 9 очільників об`єднань співвласників багатоквартирних будинків. Як зазначив на початку наради В.Заріцький, мета цієї наради – обговорити і спільно з місцевою владою вирішити нагальні проблеми ОСББ, з якими добровільні об`єднання мешканців багатоповерхівок часто не в змозі впоратися самостійно через різні законодавчі, або ж бюрократичні перепони.

А проблем у господарюванні ОСББ, виявляється, чимало. Їх у своєму виступі системно «розклав по поличках» один з «патріархів» олександрійського руху ОСББ Олександр Гончаренко, голова об`єднання «Арка». Ці питання, як погодилися інші присутні його колеги-очільники, є типовими, тобто притаманними не лише «Арці».

Наприклад, за словами О.Гончаренка, людей непокоїть затримка повернення об`єднанням співвласників грошових компенсацій за державною програмою енергозбереження «Тепла оселя» ще за минулий рік (сама по собі програма визнана громадами, як дієва і ефективна).

Голова «Арки», а разом з ним й інші, вважають необхідним створення спеціальної міської програми ліфтового господарства, оскільки на їхнє переконання, всі витрати з утримання ліфтів (особливо дороговартісні ремонти, експертні обстеження тощо) покладаються виключно на плечі ОСББ безсистемно і є для мешканців непосильними.

Були висловлені незадоволення і на адресу енергетиків: «Як тільки створюється ОСББ, відразу ж до нього електропостачальники висувають цілу низку технічних вимог: наприклад, встановити нові лічильники, захисні автомати тощо». А місцевому підрозділу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» був закид стосовно недостатньо оперативного реагування: у разі засмічення каналізації доводиться довго чекати аварійну бригаду, а тим часом стоки течуть у підвали будинків… Так само повільно працівники водоканалу відновлюють зруйновані ними після ремонту зовнішніх каналізаційних систем дворові зелені зони і асфальтові покриття.

«Окреме питання – повернення у бюджети ОСББ коштів, раніше переплачених абонентами КП «Житлоосп», – сказав також О.Гончаренко. – Підприємство всіляко зволікає з цим. Взагалі з «Житлогоспом» дуже складно працювати: його працівники вперто не реагують ні на які наші письмові звернення. Просто ігнорують їх і все».

«Бородатою», тобто багаторічною, була названа проблема гуртожитків у плані обліку електропостачання. Як нагадав присутнім голова «Арки», у гуртожитках електроенергія обліковуються одним спільним на весь будинок електролічильником (що є, за образним порівнянням речника, анахронізмом ще радянських «колгоспів»). І загальнобудинкове енергоспоживання потім порівну ділиться на всіх мешканців гуртожитку, що аж ніяк не є справедливим, не стимулює до економії та в підсумку виходить дуже дорогим. Про цю проблему гуртожитків, до речі, в Олександрії говорять вже багато років.

Були згадані також й інші «вічні» проблеми – недосконалість і занедбаність міської каналізаційно-зливової системи, яка навіть у незначні атмосферні опади перетворює Олександрію на «Венецію». А ще своєчасність вивезення побутового сміття, проблеми його збору, освітлення вулиць, податки на землю, які через певні прогалини в існуючих нормах сплачують не всі ОСББ (що ставить їх у неоднакові фінансові умови), і звісно ж, ЖК-тарифи.

У свою чергу, в ході бесіди депутат В.Заріцький зауважив щодо відповідальності й самих ОСББ та їхніх керівників стосовно санітарії на закріплених територіях. А в підсумку він та головуючий на нараді Ю.Гугленко запевнили, що місцева влада тісно співпрацюватиме з міськими ОСББ у всіх обговорених питаннях – від створення відповідних програм ЖК-спрямування до вирішення поточних проблем. Перший заступник міського голови Юрій Гугленко, як депутат обласної ради, також пообіцяв вирішувати проблемні питання олександрійської житлово-комунальної сфери (зокрема і з «Кіровоградгазом» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград») на обласному рівні.