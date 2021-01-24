В Олександрії загинув рибалка

За повідомленням Управління ДСНС України в Кіровоградській області, сьогодні, 24 січня, до олександрійських рятувальників від Олександрійського відділу поліції надійшов дзвінок, про те, що на ставку «Розвага» (м.Олександрія, мікрорайон Перемога) провалився під кригу рибалка.

На момент прибуття рятівників чоловік тримався на поверхні води приблизно за 100 м неподалік від берега. Лід виявився крихким, не витримавши ваги рибалки, чоловік пішов під воду.

Рятувальники дістали тіло загиблого та доставили до берега.

Відомо, що загиблим виявився мешканць Олександрії, 1948 року народження.