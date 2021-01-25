За вчинення домашнього насильства в Олександрії покарають 19 порушників

Минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України проведено профілактичне відпрацювання території обслуговування відділу поліції, повідомляє «Голос Громади». Речник міськвідділу Віталій Старчик розповів про результати заходу.

Так, в ході відпрацювання було виявлено 1 факт незаконного зберігання 35-річним мешканцем міста наркотичної речовини, забороненої в обігу. Препарат дізнавачем Олександрійського ВП вилучено для проведення експертизи. Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.309 («Незаконне зберігання наркотичних та психотропних речовин без мети збуту») Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до трьох років.

Також під час відпрацювання задокументовано 55 фактів порушення адміністративного законодавства, серед яких порушення правил дотримання карантину громадянами, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, незаконне придбання та зберігання самогону, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та перебування осіб в п’яному вигляді в громадському місці, що ображає людську гідність та громадську мораль.

В ході відпрацювання здійснювалась робота з особами, які перебувають на обліках в поліції; серед них особи, що знаходяться під домашнім арештом, раніше судимі та особи під адміністративним наглядом.

Протягом минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 27 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.

Крім того, працівниками відділу поліції було складено 179 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 66 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 1 протокол (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 32 особи (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 19 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).