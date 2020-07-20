Місцеві вибори на Кіровоградщині відбуватимуться з урахуванням новоутворених районів

Днями, Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з документом, тепер в Україні 138 районів. Старі 490 районів парламент ліквідував.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Урядового порталу.

Постановою визначено, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

Згідно з текстом постанови, у Кіровоградській області буде 4 райони: Голованівський район, Кропивницький район, Новоукраїнський район, Олександрійський район. До цього в області був 21 район.

Вибори депутатів районних рад ліквідованих районів, як йдеться в документі, не проводяться. А повноваження депутатів районних рад у ліквідованих районах, припиняються в день набуття повноважень депутатів районних рад, обраних на перших виборах до районних рад у нових районах.

Центральна виборча комісія, відповідно до Постанови, має забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з врахуванням новоутворених районів.