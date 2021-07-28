А що з бюджетом Олександрійської громади? (підсумок півріччя)

На черговій (10-й) сесії Олександрійської міської ради було затверджено звіт про перевиконання бюджету міста за перше півріччя, повідомляє «Голос Громади».

Так, рішенням сесії було визначено збільшеними доходи і видатки міського кошторису за підсумками шести місяців 2021 року на суму 36,9 млн грн. Збільшення дохідної частини вийшло за рахунок перевиконання бюджету м.Олександрії у розмірі 22,3 млн грн та від надходження цільових державних субвенцій на розвиток місцевих ЦНАПів, забезпечення доступом до Інтернету сільської місцевості, реалізацію заходів Нової української школи, придбання інсулінів, виконання інвестиційних проєктів тощо.

Відповідно субвенції з державного та місцевого бюджетів спрямовані за їхнім цільовим призначенням, а кошти від перевиконання доходів місцевого бюджету направлені на розвиток різних галузей міста і фінансування поточних потреб.

Серед основного 3 млн грн підуть на підготовку освітніх закладів міста до нового начального року; 1,5 млн грн – на будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на базі гімназії Т.Шевченка; 1 млн грн – на співфінансування програми «Нова українська школа»; 193 тис. грн – на оздоровлення дітей працівників освітніх установ.

У сфері охорони здоров’я спрямовано 810 тис.грн на сплату за енергоносії центральної районної лікарні; 193 тис.грн – на оздоровлення дітей працівників медзакладів.

На капітальний ремонт вулиці Олексія Скічка направлено 10 млн грн; на придбання сучасної універсальної машини для прибирання вулиць – 4,5 млн грн; 1,5 млн грн – на підтримку виробництва КП «Теплокомуненерго»; 110 тис.грн – на підтримку КП «СвітлоЦентр» та 238 тис. грн – на розвиток новоствореного комунального підприємства «Олександрійський транспорт».