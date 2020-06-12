По Олександрії роз`їжджає ефектний ретромобіль (ексклюзивне ФОТО до сучасного перевтілення)

Увагу олександрійців на вулицях міста привертає цікавий транспортний засіб – ретромобіль, повідомляє «Голос Громади».
Власник старого транспорту, до речі, дуже милий чоловік, завзято розповідає про свою лялечку, її реставрацію, поділився світлиною, на якій зображена вона тодішня, трепетно відноситься та гордиться, що є її господарем.
Реставрований автомобіль щорічно бере участь у місцевій виставці ретро-автомобілів, на свята катає дітлахів та служить фотооб’єктом для ефектних фото.
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