Приютівська громада буде відстоювати цілісність своєї території

Депутати Приютівської селищної ради докладатимуть зусиль аби домогтися скасування розпорядження Кабінету Міністрів України, щодо зміни територій та формування Приютівської громади.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Керівництво та депутати громади вважають зміни складу Приютівської об’єднаної територіальної громади незаконними та такими, що грубо порушують право територіальних громад на добровільне об’єднання.

Тож, під час позачергової сесії було розглянуто питання недопущення введення в дію даного розпорядження Кабміну та вжиття заходів щодо скасування розпорядження в частині формування Приютівської об’єднаної територіальної громади. Також, депутати готують звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України аби зберегти цілісність та діючий склад Приютівської ОТГ.

Нагадаємо, 13 травня Уряд вирішив змінити формат вже створеної й діючої Приютівської об’єднаної територіальної громади, утворивши її в межах територіальних громад Приютівської селищної ради, Андріївської, Войнівської, Косівської, Костянтинівської, Лікарівської, Недогарської, Новоселівської, Протопопівської сільських рад з адміністративним центром в смт Приютівка. При цьому, зі складу Приютівської об’єднаної територіальної громади будуть виведені територіальні громади Головківської та Ізмайлівської сільських рад та включено їх до Олександрійської міської об’єднаної територіальної громади.