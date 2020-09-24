Приютівська ОТГ підписала Меморандум про співпрацю з Фондом енергоефективності

Вчора, 23 вересня, Фонд енергоефективності та Приютівська об’єднана територіальна громада дистанційно підписали Меморандуми про співпрацю, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Дана співпраця передбачає підтримку ініціатив щодо енергоефективності, підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю.

Зокрема, сторони визначились з основними формами співпраці, а саме в напрямку проведення спільних нарад та круглих столів для пошуку шляхів найефективнішої реалізації мети Меморандуму; проведення навчання, семінарів, круглих столів, інших форм публічного обговорення та висвітлення актуальних питань; реалізації соціальних та інших проектів.

Зі сторони Приютівської ОТГ свій підпис під Меморандумом поставив голова громади Андрій Коломійцев.