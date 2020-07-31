Приютівський парк поступово набуває «слави національного надбання» (ФОТО)

Слава про парк відпочинку у селищі Приютівці поширилася вже далеко за межі Олександрійщини як завдяки народному розголосу, так і засобам масової інформації та соцмережам, повідомляє «Голос Громади».

Ось що написала, наприклад, на сторінці у Facebook «Кіровоградська Правда» про цю рекреаційну зону:

«Парк європейського рівня у селищі Приютівка Олександрійського району

Справжній оазис на березі річки Інгулець – пішохідні доріжки, лавки з ліхтарями, різнобарв‘я квітів та зелених насаджень. Усе для відпочинку, релаксу чи просто довгих розмов. Ініціатор благоустрою – президент футбольного клубу «Олександрія» Сергій Кузьменко.

Чи далеко? Від Кропивницького – 86 кілометрів

Тут можна влаштувати пікнік або посидіти за столиками. Є два пірси і вихід до пляжу.

Вхід безкоштовний. Поряд – зручна стоянка.

Координати для Google Maps: 48°43’03.2″N 33°03’25.9″E

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Фото: «Кіровоградська правда»