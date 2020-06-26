Розіграші, призи, подарунки та веселощі: олександрійців запрошують на ювілейне свято-відкриття

Які асоціації у вас викликає слово «свято»? Свято – це настрій, позитивні емоції, веселощі, а ще кульки, багато повітряних кульок…

Сьогодні, мова піде про творчу та талановиту олександрійку, яка дарує радість – робить дивинки й красу з повітряних кульок та оформлює свята.

10 років наша героїня – Оксана Шаповал, займається улюбленою справою у рідному місті Олександрії. За цей час тисячі, мільйони всіляких кульок пройшли через її руки, руки які крутили, створювали, творили… Жінка не стоїть на місці, сповнена ідеями для розвитку, вона вдосконалюється, навчається, надихається, займається благодійністю, має багато дипломів, грамот та подяк.

Кульки з гелієм різноманітних видів, форм та розмірів, написи на кульках на різну тематику, фігури улюблених героїв, оформлення будь-яких свят й міських заходів, доставка кульок, живих квітів і поздоровлень у форматі «Жива листівка» – це ще не повний перелік послуг, що пропонує аеростудія «Мир воздушных шаров».

Оксана обожнює свою роботу, поважає своїх клієнтів, має до кожного підхід, працює на совість й пишається тим, що за роки роботи має авторитет та довіру серед клієнтів-олександрівців. А гаслом її творчої роботи є: «Я люблю те, що я роблю і роблю це добре!».

На вихідних, 28 червня, Оксана Шаповал запрошує мешканців міста на відкриття ще одного свого офісу в місті за адресою вул.Ярмаркова, 44. А важелем у цьому рішенні стало бажання надавати більш комплексні та якісні послуги, сервіс своїм клієнтам, а саме, пропозиція живих квітів у додатку до, наприклад, букету «літаючих» кульок. Послуга реалізуватиметься на основі партнерства та співпраці з флористами студії квітів «Floras». Тож, людина, яка купує повітряні кульки може одночасно придбати композицію з живих квітів.

Новий офіс, також, як і офіс у ТЦ «Максі» по вул.Перспективна, 28 (що, доречі, працюватиме й далі) прийматиме клієнтів з 8:00 до 19:00 години. Зокрема, доставка кульок за адресою здійснюється з 6:00 години ранку.

У день відкриття студії-офісу аеродизайнер влаштує для відвідувачів та клієнтів розіграші з подарунками, призами, солодощами, «скидочними» сертифікатами тощо. Буде весело, бадьоро, яскраво та цікаво! Приходьте, запрошуйте друзів, батьків з дітками і ставайте щасливчиками цього дня.Контактні дані Оксани Шаповал, її аеростудії «Мир воздушных шаров» та студії живих квітів:

067-338-54-52

066-51-38-288

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