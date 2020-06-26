Близько 1500 ФОПів Кіровоградщини звернулися по допомогу з часткового безробіттю на період карантину

Близько 1500 фізичних осіб–підприємців, які не використовують найману працю, і які вимушено не працювали у період карантину, звернулися до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину, повідомляє “Голос Громади”.

Із загальної кількості підприємців найбільше – по місту Кропивницький та району.

Діяльність ресторанів, надання перукарських послуг, надання послуг мобільного харчування, роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, ІТ-галузь, надання бухгалтерських послуг, роздрібна торгівля непродовольчими та продовольчими товарами, надання послуг з манікюру – це неповний перелік галузей діяльності фізичних осіб-підприємців, які вже звернулися до центрів зайнятості області за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Робоча група обласного центру зайнятості для розгляду пакетів документів, поданих роботодавцями та ФОПами для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, розуміючи важливість цієї фінансової підтримки для кожного з них, засідає щоденно та активно опрацьовує подані документи.

Для отримання додаткової інформації щодо отримання такої фінансової допомоги від держави, фізичним особам-підприємцям необхідно звернутись до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості за місцем їх реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.