Скільки олександрійці сплатять за блакитне паливо у травні?

У травні 2020 року гуртова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким Нафтогаз постачає газ в межах публічних спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,3 грн за кубометр, повідомляє «Голос Громади».

Це на 21% менше у порівнянні з квітнем 2020 року.

Як зазначили у відомстві Нафтогазу, ціна за кубометр вказана без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними й розподільними трубопроводами.

Загалом, з початку року ціна знизилась на 51%, порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу сягнуло 62%.