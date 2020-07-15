Справжнє театральне дійство влаштують під час ювілейного фестивалю «Вересневі самоцвіти» на Кіровоградщині

Днями на Кіровоградщині відбулася презентація проекту проведення щорічного Всеукраїнського театрального фестивалю «Вересневі самоцвіти», повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.
Цьогоріч ювілейний 50-й фестиваль організують під гаслом «Координати незмінні. Сенси нові» з 23 по 27 вересня.
Головний режисер фестивалю Сергій Компанієць підтвердив, що цьогоріч «Вересневі самоцвіти» набудуть нових сенсів і форм. Фестиваль відкриє масштабна театральна хода, а вистави впродовж п’яти днів представлятимуть як аматорські, так і професійні театри.
Концептуальне проведення фестивалю базуватиметься на трьох ключових відмінностях.
- Уперше у фестивалі з прем’єрами візьмуть 16 відомих театральних колективів.
- У рамках фестивалю презентуватимуться різні види мистецтва. Йдеться про концертні програми, виступи хорових колективів, творчі зустрічі, майстер-класи, флешмоби, книжкові виставки, виставки майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, театралізовані екскурсії, Всеукраїнський пленер художників та інші. Для реалізації цих ініціатив будуть задіяні всі мистецькі майданчики області.
- Модернізувалась назва. Фестиваль паралельно називатимуть «VeresFest». За аналогічним хештегом інформацію про нього можна буде шукати в соціальних мережах.
- Фестиваль матиме свій офіційний сайт за лінком veresfest.com.ua, який запрацює найближчим часом, і брендовану продукцію.
Бюджет фестивалю складає 1,4 млн грн. Кошти виділили з обласного бюджету. Для реалізації додаткових проєктів організаційний комітет запрошує до співпраці спонсорів.
Перелік театральних колективів, які підтвердили свою участь у «Вересневих самоцвітах» у 2020 році:
- Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка (м. Київ) з виставою «Коріолан» В.Шекспіра (режисер-постановник – Д. Богомазов);
- Київський академічний драматичний театр на Подолі (м. Київ) з виставою «Камінний господар» Лесі Українки (режисер-постановник – І. Уривський);
- Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки (м. Київ) з виставою «Каліка з остріва Інішмаан» М.Макдонаха (режисер – К. Кашліков);
- Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка з виставами «Гуцулка Ксенія» (режисер – Р. Держипільський) і «На західному фронті без перемін» за романом Е. М. Ремарка (режисер – О. Гнатковський);
- Театральна лабораторія «Театр на Чайной» (м. Одеса) з виставою «Старики» за мотивами п’єси А. Ніколаї (режисер – О. Онищенко);
- Львівський театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» (м. Львів) з виставою «Пустостан» М. Пшешлуга (режисер-постановник – О. Кравчук);
- Творча майстерня «Театр у кошику» Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса з виставою «Украдене щастя» за п’єсою І. Франка і моновиставою «Річард після Річарда» за історичною хронікою В.Шекспіра (режисер – І. Волицька);
- Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Л. Кропивницького з виставою «Кохання панночки» за мотивами п’єси М. Кропивницького та повісті Миколи Гоголя «Вій» (режисер-постановник – Є. Курман);
- Криворізький міський театр ляльок з виставою «Чарівне місто сподівань» за мотивами казки О. Воронова «Чарівник Смарагдового міста» (режисер-постановник І. Рожкова);
- Херсонський академічний обласний театр ляльок з виставою «Козак Мамай» (режисер-постановник – Д. Драпіковський);
- Запорізький академічний обласний театр ляльок з виставою «Веселий урок» О. Шила (режисер – О. Лубенець);
- Перший недержавний театр «Terra Incognita» (м. Маріуполь) з виставою «Голос тихої безодні» Н. Неждана (режисер – А. Левченко);
- Приватний театр «Іст Арт» (м. Миколаїв) з виставою «Федорине горе», К. Чуковського (режисер-постановник – Н. Лапунов);
- Черкаський академічний театр ляльок з виставою «Хочу бути великим» Г. Сапгіра, Г. Циферова (режисер – Я. Грушецький);
- Театр жінки «Соломія» (м. Коломия) з виставами «Ворог Настаська» і «Що таке жінка» (режисер-постановник – О. Стринадюк);
- Кіровоградський академічний обласний театр ляльок з виставою «Карлик Ніс» (режисер – Я. Грушецький).