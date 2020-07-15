Справжнє театральне дійство влаштують під час ювілейного фестивалю «Вересневі самоцвіти» на Кіровоградщині

Днями на Кіровоградщині відбулася презентація проекту проведення щорічного Всеукраїнського театрального фестивалю «Вересневі самоцвіти», повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Цьогоріч ювілейний 50-й фестиваль організують під гаслом «Координати незмінні. Сенси нові» з 23 по 27 вересня.

Головний режисер фестивалю Сергій Компанієць підтвердив, що цьогоріч «Вересневі самоцвіти» набудуть нових сенсів і форм. Фестиваль відкриє масштабна театральна хода, а вистави впродовж п’яти днів представлятимуть як аматорські, так і професійні театри.

Концептуальне проведення фестивалю базуватиметься на трьох ключових відмінностях.

Уперше у фестивалі з прем’єрами візьмуть 16 відомих театральних колективів. У рамках фестивалю презентуватимуться різні види мистецтва. Йдеться про концертні програми, виступи хорових колективів, творчі зустрічі, майстер-класи, флешмоби, книжкові виставки, виставки майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, театралізовані екскурсії, Всеукраїнський пленер художників та інші. Для реалізації цих ініціатив будуть задіяні всі мистецькі майданчики області. Модернізувалась назва. Фестиваль паралельно називатимуть «VeresFest». За аналогічним хештегом інформацію про нього можна буде шукати в соціальних мережах. Фестиваль матиме свій офіційний сайт за лінком veresfest.com.ua, який запрацює найближчим часом, і брендовану продукцію.

Бюджет фестивалю складає 1,4 млн грн. Кошти виділили з обласного бюджету. Для реалізації додаткових проєктів організаційний комітет запрошує до співпраці спонсорів.

Перелік театральних колективів, які підтвердили свою участь у «Вересневих самоцвітах» у 2020 році: