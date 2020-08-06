Старі проблеми нового опалювального сезону в Олександрії

Початок наступного сезону централізованого теплопостачання в місті залишається проблемним, повідомляє «Голос Громади».

Про це зокрема йшлося на черговій розширеній нараді з підготовки до опалювального сезону 20/21 у міській раді за участі представників міської влади, керівників житлово-комунальних та підрядних підприємств міста. Головна проблема, яка стоїть перед комунальниками «Теплокомуненерго», за словами доповідачів, полягає у тому, що розрахункові рахунки підприємства досі перебувають під арештом за його значну заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий у минулому опалювальному сезоні природний газ.

(Нагадаємо, як розповідав раніше «Голос Громади», у квітні поточного року за рішенням господарського суду накладено арешт на банківські рахунки КП ТКЕ за газовий борг, який на той час складав 28 мільйонів гривень. Борг, у свою чергу, виник через несплату абонентами-населенням за спожите тепло. Так, навесні, наприкінці минулого зимового сезону борг населення становив понад 77 млн гривень. Арешт рахунків підприємства дуже ускладнив підготовку підприємства до нового опалювального сезону).

Наразі заборгованість населення дещо зменшилась, але все одно вона значно перевищує борг КП ТКЕ: за озвученими на нараді даними, сума абонентського боргу становить понад 60 мільйонів гривень. Отже, підсумок такий: дебіторсько-кредиторська заборгованість теплопостачального підприємства залишається дуже значною, арешт з його рахунків не знято, населення розраховуватися з минулорічними боргами не дуже поспішає. «Нафтогаз України» – це та організація, яка старих боргів за газ і рідному батькові не пробачить. А до «зими» (тобто опалювального сезону) залишилося не більше двох – двох з половиною місяців. І це має тривожний вигляд…