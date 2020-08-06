Старі проблеми нового опалювального сезону в Олександрії

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Початок наступного сезону централізованого теплопостачання в місті залишається проблемним, повідомляє «Голос Громади».

Про це зокрема йшлося на черговій розширеній нараді з підготовки до опалювального сезону 20/21 у міській раді за участі представників міської влади, керівників житлово-комунальних та підрядних підприємств міста. Головна проблема, яка стоїть перед комунальниками «Теплокомуненерго», за словами доповідачів, полягає у тому, що розрахункові рахунки підприємства досі перебувають під арештом за його значну заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий у минулому опалювальному сезоні природний газ.

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(Нагадаємо, як розповідав раніше «Голос Громади», у квітні поточного року за рішенням господарського суду накладено арешт на банківські рахунки КП ТКЕ за газовий борг, який на той час складав 28 мільйонів гривень. Борг, у свою чергу, виник через несплату абонентами-населенням за спожите тепло. Так, навесні, наприкінці минулого зимового сезону борг населення становив понад 77 млн гривень. Арешт рахунків підприємства дуже ускладнив підготовку підприємства до нового опалювального сезону).

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Наразі заборгованість населення дещо зменшилась, але все одно вона значно перевищує борг КП ТКЕ:  за озвученими на нараді даними, сума абонентського боргу становить понад 60 мільйонів гривень. Отже, підсумок такий: дебіторсько-кредиторська заборгованість теплопостачального підприємства залишається дуже значною, арешт з його рахунків не знято, населення розраховуватися з минулорічними боргами не дуже поспішає. «Нафтогаз України» – це та організація, яка старих боргів за газ і рідному батькові не пробачить. А до «зими» (тобто опалювального сезону) залишилося не більше двох – двох з половиною місяців. І це має тривожний вигляд…

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