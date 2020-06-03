Суттєве збільшення штрафу й відміна попередження: за порушення ПДР пішоходів суворіше каратимуть

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Сьогодні, 03 червня, депутати ВР України  прийняли за основу законопроект №2697 “Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху”, повідомляє «Голос Громади».

Зазначається, що зараз через безвідповідальність тих же пішоходів на дорогах гине багато людей. Відтак, Рада вирішила посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

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Якщо раніше за порушення правил пішоходів штрафували на 51 – 180 гривень. То зараз розміри штрафів можуть суттєво зрости.

Так, мінімальний штраф –  255 грн, 510 грн для нетверезих пішоходів і 680 грн, якщо станеться аварія.

Нові штрафи стануть чинними лише в разі, якщо їх затвердить Верховна Рада і підпише президент.

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Як зазначається із закону прибрали пункт про попередження за порушення ПДР.

“Прийняття акта дозволить підвищити ефективність впливу держави на дисципліну пішоходів як учасників дорожнього руху, рівень правової культури громадян, забезпечити їх виховання у дусі точного і неухильного додержання вимог законодавства, а також покращити рівень безпеки на автошляхах шляхом зменшення кількості порушень правил дорожнього руху”, – йдеться у пояснювальній записці.

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