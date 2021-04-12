У Фонді соцстрахування назвали причину затримки виплат лікарняних

У Фонді соціального страхування України заявили про те, що затримки у фінансуванні лікарняних викликані браком надходжень від єдиного соціального внеску.

За даними Фонду соцстрахування, протягом першого кварталу 2021 року потреба у витратах за листками непрацездатності та на страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей щомісяця перевищувала обсяг надходжень від частки ЄСВ в бюджет Фонду соціального страхування України.

Так, в січні на рахунок Фонду надійшло 2,058 млрд грн частки ЄСВ, що на 0,624 млрд грн менше, ніж потреба в фінансуванні лікарняних, декретних та страхових виплат за той же місяць. Або на 0,758 млрд грн менше, ніж загальна потреба у витратах (включаючи десятки видів медичних і соціальних послуг, реабілітаційне лікування працюючих адмінвитрати і т.д.), без урахування заборгованості на початок місяця.

За інформацією Фонду соцстрахування, в лютому надійшло 2,38 млрд грн частки ЄСВ, що на 0,119 млрд грн менше, ніж потреба в фінансуванні лікарняних, декретних та страхових виплат за той же місяць. Або на 0,291 млрд грн менше, ніж загальна потреба у витратах без урахування заборгованості на початок місяця.

У березні на рахунок Фонду надійшло 2,416 млрд грн частки ЄСВ, на 0,178 млрд грн менше, ніж потреба в фінансуванні лікарняних, декретних та страхових виплат за той же місяць. Або на 0,367 млрд грн менше, ніж загальна потреба у витратах без урахування заборгованості на початок місяця.

«Не дивлячись на системне зменшення протягом декількох років частки ЄСВ, що спрямовується до бюджету ФССУ, в загальному майже на 5%, Фонд в повному обсязі забезпечує страховий захист понад 12 млн застрахованих осіб і більше 200 тисяч потерпілих та їх сімей. Однак, у зв’язку з тим, що темпи зростання витрат, зокрема на матеріальне забезпечення, значно перевищують темпи зростання надходжень внесків страхувальників, виникають затримки в термінах фінансування лікарняних», – зазначили у Фонді соціального страхування.