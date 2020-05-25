У Міграційній службі Кіровоградщини відсьогодні послаблюються обмеження отримання адміністративних послуг

Відсьогодні, 25 травня Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області послаблює обмеження, встановлені у зв’язку із запровадженням в Україні карантину.

З черговим етапом послаблення протиепідемічних заходів підрозділи Міграційної служби області повертаються до звичного графіку прийому громадян та буде знято обмеження щодо отримання адміністративних послуг.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть отримати будь-яку послугу, що надається Міграційною службою, однак з урахуванням дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я в умовах епідеміологічної ситуації. А саме перебування у приміщеннях Управління ДМС та його районних підрозділів однієї особи на 10 м. кв. у захисній масці та без ознак респіраторних захворювань.

З 22 травня відновлює роботу електронний сервіс на офіційному сайті ДМС України “Електронна черга” та з понеділка працюватиме запис у чергу через термінал в апараті УДМС та Фортечному районному відділі у м. Кропивницький.

Нагадаємо, Управління здійснює прийом громадян з понеділка по п’ятницю, підрозділи у районах працюють з вівторка по суботу.

Для довідок та консультацій можна звернутись за номером телефона “гарячої лінії” УДМС (0522) 32-18-11 або за номером телефона відділу у справах іноземців та осіб без громадянства УДМС (0522) 32-13-40.