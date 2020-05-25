Олександрійські підопічні ГО “Віра” подякували Сергію Кузьменку за турботу та звернулися до міської влади

82

Майже п’ятнадцять тисяч жителів Олександрії та району, серед яких пенсіонери, інваліди, малозабезпечені, ті, хто втратили роботу і під час карантину опинилися у скрутному становищі, сьогодні вже отримали продуктові набори в рамках соціального проекту “Турбота”, ініціатором якого став президент футбольного клубу “Олександрія” Сергій Кузьменко, повідомляє “Голос Громади”.

Пакунки з продуктами харчування волонтери доставляли за місцем проживання людей, котрі звернулися на гарячу лінію проекту. Чимало дзвінків надійшло зі словами подяки.
Щиру вдячність за надану допомогу олександрійським інвалідам висловила також і керівниця громадського об’єднання інвалідів дитинства загального захворювання та інвалідів праці “Віра” Зоя Беззубова.

З проханням допомогти інвалідам, Зоя Іванівна звернулася до благодійного фонду “Турбота” і вже за декілька днів інваліди, яких під опікою ГО чотири сотні, отримали продуктові набори.

Читайте також:  Медпрацівникам олександрійських лікарень підвищили оклади

Про усіх цих людей пані Зоя озивається з неприхованою любов’ю та теплом. Адже за час, який Зоя Беззубова очолює громадське об’єднання – вони стали справжньою сім’єю. І усі проблеми та успіхи нині сприймаються, як особисті досягнення або навпаки – власні негаразди.

«Ця допомога дійсно потрібна тут і зараз, кожному з наших підопічних. Сьогодні, як ніколи, інваліди потребують звичайної людської уваги і турботи. Я дуже вдячна Сергію Кузьменку, що не обійшов увагою олександрійських інвалідів, надавши соціальну допомогу”, – відзначила керівниця ГО “Віра”.

Читайте також:  Мешканців Кіровоградщини запрошують ознайомитись з сучасними джерелами пошуку роботи

Поряд зі словами вдячності, Зоя Іванівна звернулася до журналістів Голосу Громади з проханням висвітлити і проблемні питання підопічних “Віра”, аби привернути увагу, насамперед, місцевої влади.

Основною потребою та проблемою для олександрійського місцевого об’єднання інвалідів з проблемами опорно-рухового апарату є фінансування, а точніше кажучи – його відсутність на найнеобхідніші речі. Це, зокрема, придбання спеціального мобільного ліжка для тяжкохворих, яке допомагає доглядати за нерухомою людиною, проводити гігієнічні процедури тощо.

Однією з невирішених проблем залишається дірявий дах приміщення ГО, який під час дощу протікає і у будь-який момент може обвалитися на голови інвалідів. Поряд із цим, вже майже десяток років люди з обмеженими можливостями мріють про сучасне приміщення зі сценою для театральних виступів, роздягальнею, місцем для зберігання візочків, кімнатою для фізичного розвитку та тренувань, ванною кімнатою та конференц-залом.
Тож олександрійські інваліди звертаються до керманичів міста, депутатів, підприємців та усіх, хто може допомогти та посприяти у вирішенні проблемних питань громадського об’єднання «Віра», не відвертатися від них і не забувати, що поруч є ті, хто потребують нашої з вами допомоги та турботи.

Читайте також:  На Олександрійщині перевіряють навчальні заклади з підготовки приміщень до нового навчального року

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ