Олександрійські підопічні ГО “Віра” подякували Сергію Кузьменку за турботу та звернулися до міської влади

Майже п’ятнадцять тисяч жителів Олександрії та району, серед яких пенсіонери, інваліди, малозабезпечені, ті, хто втратили роботу і під час карантину опинилися у скрутному становищі, сьогодні вже отримали продуктові набори в рамках соціального проекту “Турбота”, ініціатором якого став президент футбольного клубу “Олександрія” Сергій Кузьменко, повідомляє “Голос Громади”.

Пакунки з продуктами харчування волонтери доставляли за місцем проживання людей, котрі звернулися на гарячу лінію проекту. Чимало дзвінків надійшло зі словами подяки.

Щиру вдячність за надану допомогу олександрійським інвалідам висловила також і керівниця громадського об’єднання інвалідів дитинства загального захворювання та інвалідів праці “Віра” Зоя Беззубова.

З проханням допомогти інвалідам, Зоя Іванівна звернулася до благодійного фонду “Турбота” і вже за декілька днів інваліди, яких під опікою ГО чотири сотні, отримали продуктові набори.

Про усіх цих людей пані Зоя озивається з неприхованою любов’ю та теплом. Адже за час, який Зоя Беззубова очолює громадське об’єднання – вони стали справжньою сім’єю. І усі проблеми та успіхи нині сприймаються, як особисті досягнення або навпаки – власні негаразди.

«Ця допомога дійсно потрібна тут і зараз, кожному з наших підопічних. Сьогодні, як ніколи, інваліди потребують звичайної людської уваги і турботи. Я дуже вдячна Сергію Кузьменку, що не обійшов увагою олександрійських інвалідів, надавши соціальну допомогу”, – відзначила керівниця ГО “Віра”.

Поряд зі словами вдячності, Зоя Іванівна звернулася до журналістів Голосу Громади з проханням висвітлити і проблемні питання підопічних “Віра”, аби привернути увагу, насамперед, місцевої влади.

Основною потребою та проблемою для олександрійського місцевого об’єднання інвалідів з проблемами опорно-рухового апарату є фінансування, а точніше кажучи – його відсутність на найнеобхідніші речі. Це, зокрема, придбання спеціального мобільного ліжка для тяжкохворих, яке допомагає доглядати за нерухомою людиною, проводити гігієнічні процедури тощо.

Однією з невирішених проблем залишається дірявий дах приміщення ГО, який під час дощу протікає і у будь-який момент може обвалитися на голови інвалідів. Поряд із цим, вже майже десяток років люди з обмеженими можливостями мріють про сучасне приміщення зі сценою для театральних виступів, роздягальнею, місцем для зберігання візочків, кімнатою для фізичного розвитку та тренувань, ванною кімнатою та конференц-залом.

Тож олександрійські інваліди звертаються до керманичів міста, депутатів, підприємців та усіх, хто може допомогти та посприяти у вирішенні проблемних питань громадського об’єднання «Віра», не відвертатися від них і не забувати, що поруч є ті, хто потребують нашої з вами допомоги та турботи.